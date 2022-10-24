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13:48, 24 октября 2022 года

Троицкий Оптин монастырь в Болхове восстанавливают руками неравнодушных

Недавно реставраторам помогали более 20 активистов из числа студентов.


В рамках культурно-просветительского проекта "Школа волонтеров наследия" более 20 активистов помогали реставраторам в работе на территории Троицкого Рождество-Богородицкого Оптина монастыря в городе Болхове. Это студенты Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева и Политехнического института им. Н. Н. Поликарпова.

Монастырю нужны рабочие руки. Дел много, так что каждый найдет занятие по душе. Летом сотрудники ГТРК "Орел" испытали это на себе. Благодать и очищение от плохих мыслей обеспечены.

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Коллектив ГТРК «Орел» участвует в восстановлении зданий и сооружений Оптина монастыря в Болхове



Анастасия Дорохова
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