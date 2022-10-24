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14:12, 24 октября 2022 года Пожилые беженцы связали себя узами брака на орловской земле Свадьбу сыграли 75-летние Александра Пикуль из ДНР и Сергей Белоусов из ЛНР.





В ПВР в санатории "Дубрава" вынужденные переселенцы нашли не только приют, но и свою вторую половинку. Узами брака себя связали 75-летние Александра Пикуль из ДНР и Сергей Белоусов из ЛНР.



Мужчина уже два года как вдовец, жена напомнила ему почившую супругу. Встреча в пункте временного размещения стала спасением для обоих.





Татьяна Тимохина





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