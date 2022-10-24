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14:29, 24 октября 2022 года Донецкие сироты на Орловщине должны ускоренно стать российскими гражданами Соответствующее поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Детям-сиротам из ДНР необходимо в ускоренном порядке оформить российское гражданство. Эту тему сегодня подняли на аппаратном совещании в областном правительстве. Ускориться в этом вопросе поручил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Речь идет о 57 ребятах из детдомов Донецка. Около месяца назад их перевезли в Нарышкинскую школу-интернат. Уже есть первые желающие взять этих детей в семью.



Также на совещании обсудили вопросы усыновления орловских детей, оставшихся без попечения родителей. Сирот в регионе стало меньше на 7% по сравнению с прошлым годом – 1 701 ребенок. За девять месяцев текущего года в Орловской области на воспитание в семьи устроено 168 детей-сирот.





Орловское Информбюро





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