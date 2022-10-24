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14:50, 24 октября 2022 года Под Орлом насмерть разбился 72-летний пенсионер ДТП произошло днем 22 октября.





22 октября в 15:15 на 325-м километре М-2 "Крым" 72-летний водитель "Дэу Нексия" потерял управление и съехал в кювет. Мужчина погиб, – сообщили в УГИБДД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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