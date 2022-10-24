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15:03, 24 октября 2022 года В Хотынце в аварию попал 83-летний водитель Пострадали два человека – пассажиры автомобилей.





Утром 23 октября в Хотынце на перекрестке столкнулись "Нива" и "Лада". "Нивой" управлял 83-летний водитель. В каждой из машин пострадало по пассажирке, – сообщили в областном УГИБДД.



Фото: пресс-служба УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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