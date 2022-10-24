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15:36, 24 октября 2022 года "Мы не изменили русскому языку ни под каким давлением" Орловцы оценили "Лес" Островского и "Левшу" Лескова в исполнении актеров Луганского академического драмтеатра им. Павла Луспекаева.





Луганский академический драмтеатр им. Павла Луспекаева представил орловцам свои лучшие постановки – "Лес" Островского и "Левшу" Лескова.



Последние годы театр неоднократно пытались заставить отказаться от постановок на русском языке. За непокорность лишали премий, наград и званий. Теперь Луганщина стала частью России.



Это третьи большие гастроли театра по России, начиная с 2017 года. В Орле зрительный зал был полон, билеты раскупили за несколько дней. Большие гастроли продолжаются.





Эва Стасюлевич





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