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15:41, 24 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Пожилые беженцы связали себя узами брака на орловской земле. Свадьбу сыграли 75-летние Александра Пикуль из ДНР и Сергей Белоусов из ЛНР.



- Орловские аграрии похвалились землякам своими достижениями на ярмарке-выставке.



- Орловская область не испытает недостатка в муке. Производством "сырья" для хлебопеков в регионе занимаются девять предприятий.



- Кривцовский мемориал. Можно ли было сделать его лучше?



- Амчанка поборется за звание лучшего народного участкового страны.



- Фиктивная регистрация – преступление. Съемочная группа ГТРК "Орел" отправилась в рейд с миграционной службой.



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