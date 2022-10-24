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16:15, 24 октября 2022 года Орловцы могут помочь танкистам и рембригадам гуманитарной помощью В преддверии зимы двумстам бойцам нужна одежда и дополнительные инструменты.





Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев объявил о сборе гуманитарной помощи танкистам и ремонтным бригадам, участвующим в СВО. В преддверии зимы им нужны дополнительные комплекты утепленной одежды и обуви. Также есть нужда в газовых баллонах, спальниках, печках, фонарях, генераторах, радиостанциях, обогреватели и многом другом. Помощи ждут порядка 200 человек. На сбор имеется от четырех до пяти дней.



Реквизиты для желающих помочь указаны в Telegram и "ВКонтакте" Сергея Лежнева.





Орловское Информбюро





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