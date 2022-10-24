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16:30, 24 октября 2022 года В Орле три пары оформили брак прямо на призывном пункте Сегодня из области на переподготовку уедет очередная группа мобилизованных орловцев.





Сегодня в Орле перед отправкой на переподготовку в рамках частичной мобилизации сразу три пары оформили брак на призывном пункте. Такое происходит впервые со времени объявления призыва. Подробности с сегодняшней отправки смотрите в ближайших выпусках "Вести-Орел".



Военнослужащие обеспечены наборами от региона. С каждым призывником будут держать связь.



Видео: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





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