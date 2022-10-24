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17:15, 24 октября 2022 года В Зареченском микрорайоне Орла доработают транспортную инфраструктуру Общественный транспорт здесь ходит по-новому уже больше месяца, и вопросы у жителей остаются. До конца года запланировано провести целый ряд улучшений.





Новая схема движения общественного транспорта по Зареченскому микрорайону действует уже больше месяца. До конца года ее запланировано улучшить, – сообщили в мэрии.



Первым пунктом перечня является демонтаж 18 существующих дорожных знаков и установка 197 новых. Также будет проведено обновление пешеходных переходов. В первую очередь речь идет об ул. Емлютина, Зеленина и Генерала Армии Ковалева.



Еще район дооборудуют пятью остановочными павильонами. Приоритетно – на бульваре Молодежи, у "Ледовой арены", на ул. Алроса, 3.



Наконец, уже началось создание площадки для стоянки автобусов на пересечении ул. Зареченской и ул. Николая Сенина.





Орловское Информбюро





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