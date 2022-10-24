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16:49, 24 октября 2022 года В Орле планируются мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября 2022 года пройдет возложение цветов к памятникам генералу Александру Горбатову, авиаконструктору Николаю Поликарпову.





Также акция пройдет у памятника жертвам политических репрессий на окраине Медведевского леса.

Сбор всех желающих присоединиться к акции 30 октября в 9.45 возле гостиницы «Русь». Ориентировочное время прибытия на первый объект – 10.15.





Александра Бахтина





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