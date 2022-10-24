Главная » Новости



16:45, 24 октября 2022 года Орловские следователи проконсультируют жителей региона по вопросам частичной мобилизации Свои вопросы граждане могут адресовать по телефону горячей линии.





Законность при частичной мобилизации – призванные орловцы и члены их семей теперь могут уточнить интересующие детали в Следственном комитете. Сегодня начала работу тематическая горячая линия.



До этого дня при ведомстве действовала общероссийская горячая линия. Теперь она есть в каждом регионе страны. Номер для Орловской области: 8-930-777-3957.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2