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18:45, 24 октября 2022 года На новых территориях России появились филиалы ВГТРК Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко.





Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко доложил президенту страны Владимиру Путину об открытии на новых территориях государства – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – филиалов ВГТРК.



В новых регионах восстанавливаются сети связи. Уже выделены "емкости под "+7" для телефонных номеров.





Орловское Информбюро





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