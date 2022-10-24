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17:54, 24 октября 2022 года Орловские следователи ответят на вопросы жителей региона о частичной мобилизации В области заработала горячая линия ведомства, посвященная этому вопросу.





СУ СК России по Орловской области организовало региональную горячую линию, посвященную консультированию участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Телефон: 8-930-777-3957.



Следователи в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.





Орловское Информбюро





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