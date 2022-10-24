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18:20, 24 октября 2022 года Мобилизованные многодетные отцы из Орловской области вернутся домой Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





Многодетные отцы, призванные в ходе частичной мобилизации из Орловской области, вернутся домой. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. В настоящее время определен перечень из 18 таких мужчин.



Накануне вечером в список добавили еще шесть фамилий. Некоторые из них предпочли остаться с боевыми товарищами, – сообщает региональный информационный портал.



Как добавил губернатор Орловской области Андрей Клычков, 11 призывников из указанной категории уже сели в автобус и скоро вернутся к семьям. Два человека написали рапорты, чтобы их оставили в качестве добровольцев. По остальным продолжает вестись работа, – заявил губернатор.



4 октября Генштаб принял решение давать отсрочку от частичной мобилизации отцам, воспитывающим трех и более детей.





Орловское Информбюро





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