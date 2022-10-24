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18:24, 24 октября 2022 года Шесть орловских коммунистов отправились добровольцами в зону СВО Об этом в эксклюзивном интервью ГТРК "Орел" рассказал сенатор РФ Василий Иконников.





Сенатор РФ Василий Иконников в эксклюзивном интервью ГТРК "Орел" рассказал о том, что шесть орловских коммунистов отправились добровольцами в зону СВО.



Региональное отделение КПРФ и его районные структуры взяли на контроль помощь семьям мобилизованным.

"Они должны чувствовать нашу поддержку", – сказал Василий Иконников.





Орловское Информбюро





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