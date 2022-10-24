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19:15, 24 октября 2022 года В Орле объявлен поиск подрядчика для реконструкции аэропорта "Южный" Стоимость соглашения – свыше миллиарда рублей.





На портале "Госзакупки" появилась информация о начале поиска подрядчика для реконструкции аэропорта "Южный". Как следует из описания объекта закупки, обязанностью победившей фирмы в рамках первого этапа станет доведение инфраструктуры воздушной гавани до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Стоимость соглашения – свыше миллиарда рублей. Итоги поисков объявят 14 ноября.



Аэропорт планируется открыть в конце 2023 года. Предполагается, что из аэропорта в течение недели в другие регионы России будут вылетать 6-8 самолетов вместимостью в 75-90 мест.





Орловское Информбюро





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