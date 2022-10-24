Главная » Новости



19:30, 24 октября 2022 года На поезде Победы – по Дороге памяти. В Орле побывала уникальная выставка Два дня на одной из платформ железнодорожного вокзала стоял состав, чья экспозиция позволяла узнать о событиях Великой Отечественной войны.





На 23 и 24 октября в Орле сделал остановку поезд Победы. Одноименная передвижная выставка расположилась на железнодорожном вокзале.



Аналогов выставке в мире нет. 12 зон, 150 скульптур – все это воссозданные лица реальных участников тех событий. Экскурсию сопровождал аудиогид. Специально для этого поезда были воссозданы анимированные карты боевых действий.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2