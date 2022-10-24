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19:01, 24 октября 2022 года

Многодетных орловцев, воспитывающих пасынков и падчериц, предложено освободить от мобилизации

Соответствующее предложение сделал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


24 октября в ходе заседания военной комиссии Орловской области губернатором Андреем Клычковым внесено предложение освободить от призыва в рамках частичной мобилизации тех мужчин, на иждивении которых находятся трое детей, даже если кто-то из них не является биологическим ребенком призывника. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Предложение было принято единогласно. До 16:00 25 октября регдепартаменту соцзащиты Орловской области поручено проработать этот вопрос, связаться с родственниками и собрать соответствующие заявления.


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