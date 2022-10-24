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19:23, 24 октября 2022 года Орловские власти решат потребности каждого мобилизованного жителя региона Сегодня новая группа призванных орловцев уехала на переподготовку. Случается, что телосложение мобилизованного вызывает сложности в получении обмундирования. Каждый такой вопрос решается в индивидуальном порядке.





Сегодня очередная группа орловцев отправилась к месту службы в учебные части. В полном обмундировании и с вещмешками, которые были укомплектованы правительством области.



Мобилизованных орловцев снова проводил глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что с каждым военнослужащими держат связь. Если будет необходимость в дополнительном оснащении – привезут. Даже если задача нестандартная.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "У нас практически каждый призыв у кого-то 50-й размер обуви, 66-68 размер одежды. Предугадать все варианты невозможно, поэтому мы уже отдельно в отношении человека, если есть такая потребность, закупаемся и довозим". И в этот день глава региона попал на бракосочетание – сразу три пары решили узаконить свой брак.



Прямо в призывном пункте состоялось заседание комиссии по вопросам помощи призывникам и их семьям. Например, многодетных отцов, которые уехали выполнять воинский долг до разъяснений Министерства обороны, вернут обратно.





Орловское Информбюро





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