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19:23, 24 октября 2022 года

Орловские власти решат потребности каждого мобилизованного жителя региона

Сегодня новая группа призванных орловцев уехала на переподготовку. Случается, что телосложение мобилизованного вызывает сложности в получении обмундирования. Каждый такой вопрос решается в индивидуальном порядке.


Сегодня очередная группа орловцев отправилась к месту службы в учебные части. В полном обмундировании и с вещмешками, которые были укомплектованы правительством области.

Мобилизованных орловцев снова проводил глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что с каждым военнослужащими держат связь. Если будет необходимость в дополнительном оснащении – привезут. Даже если задача нестандартная.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: нас практически каждый призыв у кого-то 50-й размер обуви, 66-68 размер одежды. Предугадать все варианты невозможно, поэтому мы уже отдельно в отношении человека, если есть такая потребность, закупаемся и довозим".
И в этот день глава региона попал на бракосочетание – сразу три пары решили узаконить свой брак.

Прямо в призывном пункте состоялось заседание комиссии по вопросам помощи призывникам и их семьям. Например, многодетных отцов, которые уехали выполнять воинский долг до разъяснений Министерства обороны, вернут обратно.


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