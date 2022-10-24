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20:30, 24 октября 2022 года Текущее мобилизационное задание на Орловщине планируется выполнить до конца недели Об этом сообщил губернатор Орловской области в ходе прямого эфира в социальных сетях.





Текущее мобилизационное задание от Министерства обороны РФ в Орловской области планируется выполнить до конца недели. "Пока задание есть до конца недели, будем его спокойно выполнять. Есть районы отстающие, есть активные", – сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.



В свою очередь заместитель главы региона в правительстве области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский в комментариях к трансляции отметил: "Планируется завершение мобилизации до конца недели".





Орловское Информбюро





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