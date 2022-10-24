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20:32, 24 октября 2022 года Орловская школа получит многомиллионное финансирование на создание школы креативных индустрий Детская школа имени М. А. Балакирева завоевала деньги в конкурсе Минкультуры РФ.





Школа им. Балакирева в Орловском муниципальном округе выиграла в конкурсе Минкультуры и получит субсидию из федерального бюджета в размере 41 миллиона рублей на создание школы креативных индустрий. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Деньги направят в 2023 году.





Орловское Информбюро





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