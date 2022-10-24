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20:40, 24 октября 2022 года Андрей Клычков призвал орловских охотников помочь с обмундированием для российских военных Бойцам нужны тепловизоры, коллиматорные прицелы, квадрокоптеры, фонари.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал охотников региона помочь российским участникам СВО с оборудованием. "Я знаю, что у нас в области более 20 тысяч охотников. Обращаюсь с просьбой: если у кого-то есть ненужные оборудование и техника, то мы готовы передать их нашим бойцам. Позже выложу контактные данные", – сообщил глава региона в ходе прямого эфира.

Бойцам нужны тепловизоры, коллиматорные прицелы, квадрокоптеры, фонари.





Орловское Информбюро





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