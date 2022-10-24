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22:03, 24 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Три пары узаконили брак прямо в призывном пункте. Отправки мобилизованных орловцев в регионе продолжаются.



- На поезде Победы – по Дороге памяти. В Орле побывала уникальная выставка.



- Троицкий Оптин монастырь в Болхове восстанавливают руками неравнодушных.



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