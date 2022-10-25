|
|Главная » Новости
9:52, 25 октября 2022 года
Орловская область присоединилась к проекту «Парта Героя»Появилась парта в честь участника специальной военной операции, выпускника средней общеобразовательной школы № 45 имени Д. И. Блынского Артура Шадрина.
Артур погиб в ходе выполнения воинского долга на территории Донецкой и Луганской народных республик и награждён Орденом Мужества (посмертно), появилась в кабинете № 22 образовательного учреждения.
Торжественная церемония, посвящённая этому событию, состоялась 24 октября, сразу после традиционного поднятия флага. В мероприятии приняли участие депутат Орловского областного Совета Ирина Гоцакова, родители, бабушка и девушка погибшего Героя, первая учительница Артура Шадрина Елена Гурова и классный руководитель, выпустившая его из 9 класса, Мария Кулишева, ученики школы.
Фото: Областнй Совет народных депутатов
Александра Бахтина