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9:52, 25 октября 2022 года Орловская область присоединилась к проекту «Парта Героя» Появилась парта в честь участника специальной военной операции, выпускника средней общеобразовательной школы № 45 имени Д. И. Блынского Артура Шадрина.





Артур погиб в ходе выполнения воинского долга на территории Донецкой и Луганской народных республик и награждён Орденом Мужества (посмертно), появилась в кабинете № 22 образовательного учреждения.



Торжественная церемония, посвящённая этому событию, состоялась 24 октября, сразу после традиционного поднятия флага. В мероприятии приняли участие депутат Орловского областного Совета Ирина Гоцакова, родители, бабушка и девушка погибшего Героя, первая учительница Артура Шадрина Елена Гурова и классный руководитель, выпустившая его из 9 класса, Мария Кулишева, ученики школы.





Фото: Областнй Совет народных депутатов Фото: Областнй Совет народных депутатов





Александра Бахтина





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