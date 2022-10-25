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9:52, 25 октября 2022 года

Орловская область присоединилась к проекту «Парта Героя»

Появилась парта в честь участника специальной военной операции, выпускника средней общеобразовательной школы № 45 имени Д. И. Блынского Артура Шадрина.


Артур погиб в ходе выполнения воинского долга на территории Донецкой и Луганской народных республик и награждён Орденом Мужества (посмертно), появилась в кабинете № 22 образовательного учреждения.

Торжественная церемония, посвящённая этому событию, состоялась 24 октября, сразу после традиционного поднятия флага. В мероприятии приняли участие депутат Орловского областного Совета Ирина Гоцакова, родители, бабушка и девушка погибшего Героя, первая учительница Артура Шадрина Елена Гурова и классный руководитель, выпустившая его из 9 класса, Мария Кулишева, ученики школы.
 


Фото: Областнй Совет народных депутатов



Александра Бахтина
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