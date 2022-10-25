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10:33, 25 октября 2022 года Театральная премьера - инклюзивный спектакль "Поневоле" Представят на суд зрителей воспитанники Центра социальной поддержки людей с особенностями развития "Равные".





Это первый опыт и первый в регионе пластический спектакль, поставленный по канонам современного театра. Это значит, что будет минимум слов, максимум символизма и трансформации предметов. А еще захватывавшие образы, которые позволят раскрыть смысл адаптации особенного человека в обществе. Спектакль состоится 28 октября в 17:00 в зале Орловского областного центра народного творчества.





Анна Вайсергисер





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