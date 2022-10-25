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10:52, 25 октября 2022 года В Москве в Измайлово будет представлена самая большая коллекция детского педального транспорта. В столице уже завтра откроется музей, основателем которого стал орловский инвестор Олег Багров.





Он собирал и реставрировал экспонаты, которые могут проиллюстрировать историю становления и развития советской игрушки.



Настоящие "Победы", "Москвичи" и другие легендарные модели советского автопрома, но только в миниатюре. Есть даже крылатые- и мото- экземпляры. И у всех вместо двигателя - педали.



В музее предоставят возможность не только посмотреть на игрушки, но и прокатиться по мини-трассе. Подготовка к открытию заняла два года.









Анна Вайсергисер





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