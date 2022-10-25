Хоккеисты ОрёлГУ стартуют в Чемпионате СХЛ

Сборная опорного вуза первые матчи проведёт на своей площадке.

В Орле впервые пройдут матчи Чемпионата студенческой хоккейной лиги – соревнования с участием лучших студенческих коллективов страны. Команда ОГУ проведёт матчи первого тура на своей площадке против студентов университета имени Лобачевского (г. Нижний Новгород). Оба матча пройдут на корте Ледовой Арены на Наугорском шоссе,82. Вход для болельщиков свободный.



Расписание игр:



Суббота 29 октября – 15:00;

Воскресенье 30 октября – 11:00.



В Чемпионате сезона 2022/2023 примут участие 21 команда из 13 субъектов Российской Федерации. Участники разделены на 4 дивизиона по территориальному принципу. В группе с хоккеистами Орловского государственного университета команды из Смоленска, Казани, Нижнего Новгорода и Тамбова

В ходе регулярного чемпионата команды из одного дивизиона сыграют друг с другом в 4 круга. 16 сильнейших команд по итогам «регулярки» сойдутся в первом раунде плей-офф.