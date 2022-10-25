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11:26, 25 октября 2022 года В Орле добровольцы шьют тактические носилки для солдат СВО Отправляют их на фронт – абсолютно бесплатно.





К общественному движению «Золотые руки ангела» уже присоединились более 85 городов нашей страны. 25 октября в эфире «Радио России» координатор движения в Орле Любовь Мухалова расскажет, чем каждый из нас может помочь тем, кто помогает нашим военным.



Начало прямого эфира в 18:20. Номер для звонков: 43-51-87; для сообщений: 8-920-80-84-000.





Татьяна Курбатова





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