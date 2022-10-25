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12:04, 25 октября 2022 года Вопрос выбора места для строительства поликлиники № 1 города Орла вынесут на голосование В данный момент имеются три варианта размещения медучреждения.





Вопрос выбора места для строительства поликлиники № 1 города Орла вынесут на общественное голосование, – сообщили в мэрии. Оно будет запущено на сайте администрации Орла в течение двух недель.



В данный момент имеются три варианта размещения медучреждения. Первый: на территории существующей Узловой больницы на ст. Орел ОАО "РЖД". В рамках предварительных переговоров получен отказ от собственника о возможности использования земельного участка. Вместо этого учреждение готово увеличить количество услуг для населения Железнодорожного района.



Второй вариант: в районе дома № 96 по наб. Дубровинского, напротив детской поликлиники № 1. Местных жителей этот вариант не устраивает по причине необходимости вырубки зеленых насаждений и возможного транспортного коллапса.



Третий вариант: зона, ограниченная Старо-Московским и Московским шоссе и ул. Паровозной.





Орловское Информбюро





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