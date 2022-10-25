вторник 25.10.2022 14:57:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:04, 25 октября 2022 года

Вопрос выбора места для строительства поликлиники № 1 города Орла вынесут на голосование

В данный момент имеются три варианта размещения медучреждения.


Вопрос выбора места для строительства поликлиники № 1 города Орла вынесут на общественное голосование, – сообщили в мэрии. Оно будет запущено на сайте администрации Орла в течение двух недель.

В данный момент имеются три варианта размещения медучреждения. Первый: на территории существующей Узловой больницы на ст. Орел ОАО "РЖД". В рамках предварительных переговоров получен отказ от собственника о возможности использования земельного участка. Вместо этого учреждение готово увеличить количество услуг для населения Железнодорожного района.

Второй вариант: в районе дома № 96 по наб. Дубровинского, напротив детской поликлиники № 1. Местных жителей этот вариант не устраивает по причине необходимости вырубки зеленых насаждений и возможного транспортного коллапса.

Третий вариант: зона, ограниченная Старо-Московским и Московским шоссе и ул. Паровозной.


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.