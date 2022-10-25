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12:17, 25 октября 2022 года

Орловцы могут помочь артиллеристам в контрбатарейной борьбе и разведке

Одна из орловских компаний приобрела для российских военных 10 квадрокоптеров и 10 тепловизоров.


Орловской компанией для нужд военнослужащих, участвующих в СВО, приобретены 10 квадрокоптеров и 10 тепловизоров. Сумма помощи составила четыре миллиона рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Так Орловщина начала откликаться на вчерашний призыв губернатора Андрея Клычкова помочь бойцам с электроникой и оборудованием. Накануне глава региона обратился к бизнесу и охотникам с просьбой пожертвовать военным прицелы и приборы ночного видения, хорошие фонари, коллиматоры. Эти вещи можно передать в администрацию Орловского муниципального округа по адресу: г. Орел, ул. Полярная, д. 12 (телефон для связи: 8 (953) 615 08 27, Ирина Сергеевна).

Собранное оборудование отправят артиллеристам.


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