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12:17, 25 октября 2022 года Орловцы могут помочь артиллеристам в контрбатарейной борьбе и разведке Одна из орловских компаний приобрела для российских военных 10 квадрокоптеров и 10 тепловизоров.





Орловской компанией для нужд военнослужащих, участвующих в СВО, приобретены 10 квадрокоптеров и 10 тепловизоров. Сумма помощи составила четыре миллиона рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Так Орловщина начала откликаться на вчерашний призыв губернатора Андрея Клычкова помочь бойцам с электроникой и оборудованием. Накануне глава региона обратился к бизнесу и охотникам с просьбой пожертвовать военным прицелы и приборы ночного видения, хорошие фонари, коллиматоры. Эти вещи можно передать в администрацию Орловского муниципального округа по адресу: г. Орел, ул. Полярная, д. 12 (телефон для связи: 8 (953) 615 08 27, Ирина Сергеевна).



Собранное оборудование отправят артиллеристам.





Орловское Информбюро





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