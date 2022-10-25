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12:32, 25 октября 2022 года 12 орловских старшеклассников борются за победу в "Большой перемене" Финал Всероссийского конкурса для учеников 9 – 11 классов в эти дни проходит в "Артеке".





В Международном детском центре "Артек" по 28 октября проходит финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 9 – 11 классов. От Орловской области участие принимают 12 старшеклассников, – сообщает региональный информационный портал.



300 победителей среди обучающихся 9 – 10 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей, который смогут направить на саморазвитие. Еще 300 выпускников получат по миллиону рублей на образование или запуск стартапа.





Орловское Информбюро





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