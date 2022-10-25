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12:54, 25 октября 2022 года Кошки отца Митрофана Отец Митрофан из Свято-Успенского мужского монастыря - хозяин множества кошек. О любви к ближнему – человеку и животному – в материале ГТРК "Орел".





Отец Митрофан из Свято-Успенского мужского монастыря Орла с детства любит кошек. Кого-то подобрал, кто-то родился уже на территории храма. Благодаря человеку с большим и добрым сердцем эти животные оказались в любви и заботе.



Такая любовь к зверям – пример для прихожан. Одна из них по благословению иеромонаха Митрофана сама подобрала котенка, а потом и еще одного.





Юлия Опанасюк





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