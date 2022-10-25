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12:58, 25 октября 2022 года Сегодня ливенцы могут наблюдать редкое астрономическое явление Интересный факт: над Орловщиной солнце закроется на 59,8%, над Москвой на 63%, а над Тюменью — на все 80%





Луна почти на 60% закроет солнечный диск. Затмение начнется в 12:25, и продлится почти два с половиной часа. Наиболее ярким, а точнее «темным» затмение будет в 13:40.





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