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13:09, 25 октября 2022 года В Орле начался суд над Шавкатом Шаяхмедовым Мужчина обвиняется по ряду особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве трех детей.





25 октября Орловским областным судом начато судебное следствие по уголовному делу в отношении 62 – летнего Шавката Шаяхмедова, обвиняемого в совершении серии особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве трех малолетних детей.



Прокуратура региона создала группу гособвинителей, возглавляемую заместителем прокурора Орловской области Борисом Непорожным.

Уголовное дело слушается в закрытом судебном заседании. Сегодня оглашено существо обвинения, допрошены потерпевшие.

Гособвинение будет добиваться вынесения справедливого судебного решения по делу.



Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.3,4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).



Как считает следствие, именно Шавкат Шаяхмедов летом прошлого года убил 9-летнюю Вику Гнедову. Тело девочки нашли осенью в схроне в подвале многоквартирного дома. Задержание Шаяхмедова позволило раскрыть ряд других преступлений прошлых лет.



В июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний мальчик. Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела. Фигурант пояснил, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, там мужчина совершил преступление против его половой неприкосновенности и задушил.



Также установлено, что в апреле 2000 года Шаяхмедов совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении шестилетнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года изнасиловал и убил 32-летнюю женщину.



Кроме того, Шаяхмедов в 2005 и 2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.





Орловское Информбюро





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