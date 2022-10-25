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13:17, 25 октября 2022 года Юные орловские борцы разыграли награды Первенства города Для некоторых спортсменов эти соревнования стали дебютными.





В Орле состоялись два городских турнира по вольной борьбе – первенство города и первенство федерации спортивной борьбы. За награды боролись порядка 200 борцов из Орла, Мценска, Свердловского, Новосильского и Покровского районов. Часть спортсменов – дебютанты.



До конца года наши спортсмены примут участие в Чемпионате и Первенстве области.





Анастасия Дорохова





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