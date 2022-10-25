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13:32, 25 октября 2022 года

В Орле задержали двух молодых закладчиков

Парней подозревают в попытке сбыта 12,5 граммов синтетических наркотиков.


На ул. Машкарина в Орле с поличным задержали двух мужчин 1998 и 2000 годов рождения. Их подозревают в попытке сбыта 12,5 граммов синтетических наркотиков. У молодых людей нашли по три свертка с запрещенным веществом. Оно предназначалось для сбыта через тайники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Решается вопрос о заключении парней под стражу, – сообщили в УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области


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