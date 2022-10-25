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13:56, 25 октября 2022 года В Орловской области появится поисковая кавалерия Использование лошадей значительно расширит возможности орловского отряда "ЛизаАлерт". За тренировкой волонтеров-всадников наблюдала съемочная группа ГТРК "Орел".





В орловском отряде "ЛизаАлерт" скоро появятся свои всадники. На средства президентского гранта на базе одного из конных клубов в деревне Паньково создана "Кавалерийская школа". Одно из направлений ее работы – обучение поисковиков верховой езде.



Из 200 орловских поисковиков обращению с лошадьми решили научиться 20 человек.





Татьяна Тимохина





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