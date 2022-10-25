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14:30, 25 октября 2022 года Очередной гуманитарный груз из Орловской области отправляется на передовую Помощь собрали в приемной "Единой России". Гуманитарная миссия уже стала еженедельной.





Орловцы с самого начала специальной военной операции стали помогать ее участникам. Очередной гуманитарный груз собрали в приемной "Единой России". Гуманитарная миссия проходит еженедельно. На этот раз путь проложен в четыре точки.



В посылке: теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. Загружают в машину и именные коробки с письмами от родных и близких. Помогали собрать груз также волонтеры из Верховского района.



В тылу военнослужащим помогают не только сбором гуманитарных посылок, но и заботой о семьях. Сегодня председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский посетил семьи мобилизованных орловцев, передал им продуктовые наборы и узнал, какая помощь требуется.





Орловское Информбюро





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