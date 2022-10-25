Главная » Новости



14:53, 25 октября 2022 года Орловские инспекторы снова вышли на борьбу с тонировкой В этом году в регионе в семи авариях фигурировали затемненные выше норматива стекла.





В ходе операции "Тонировка" на орловских дорогах за неделю наказывают по 100 – 200 человек административным штрафом.



Многих это не останавливает. Если снять пленку в присутствии инспекторов, то можно обойтись предупреждением. Однако некоторые водители уверяют, что при возможности наклеят ее обратно.



С начала года на территории Орловской области было зарегистрировано семь ДТП с участием водителей, у которых стекла были затонированы выше норматива. В результате таких аварий три человека погибли и шесть пострадали.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2