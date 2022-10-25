Главная » Новости



15:30, 25 октября 2022 года В Орле сегодня презентовали фильм «Сильные женщины сильной России» Он создан областным Союзом женщин. Короткометражная документальная картина о самых значимых в истории страны женщинах и о наших современницах.





Есть в кино и героини - орловчанки. Это Зинаида Иосифовна Круглая и Людмила Удобкина. Картину покажут во всех районах области - школах и колледжах, в женских коллективах, чтобы напомнить прекрасному полу: в самые трудные исторические времена женщины всегда помогали стране выстоять и победить





Юлия Сулим





Новости СМИ2