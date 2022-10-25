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15:52, 25 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Отец Митрофан из Свято-Успенского мужского монастыря – хозяин множества кошек. О любви к ближнему – в материале ГТРК "Орел".



- Троицкий Оптин монастырь в Болхове восстанавливают руками неравнодушных.



- В Москве в Измайлово будет представлена самая большая коллекция детского педального транспорта. Основателем музея стал орловский инвестор Олег Багров.



- Юные орловские борцы разыграли награды Первенства города.



- На орловских дорогах стартовала операция "Тонировка".



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