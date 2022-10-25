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16:38, 25 октября 2022 года "Зеленая роща" закупит для орловских муниципалитетов 500 мусорных контейнеров Таковы планы регионального оператора по обращению с ТКО на будущий год.





В 2023 году оператор по обращению с ТКО в Орловской области "Зеленая роща" планирует закупить для муниципалитетов около 500 мусорных контейнеров. Баки передадут в безвозмездное пользование, – сообщает региональный информационный портал.



"Мы продолжим устанавливать контейнеры в частном секторе, и в небольших населенных пунктах, где еще не организован вывоз мусора должным образом", – сообщил директор управляющей компании Александр Муромский.



В этом году регоператор закупил 471 контейнер. В 15 районах области дополнительно обустроены контейнерные площадки.





Орловское Информбюро





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