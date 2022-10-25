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16:54, 25 октября 2022 года В Орле проходят учения добровольцев и будущих призывников Азы боевой подготовки доносят инструкторы, имеющие опыт СВО.





В регионах России проводят добровольное обучение тактике боевых действий. В Орле площадкой для отработки навыков стал стадион "Динамо".



Будущие призывники и добровольцы собираются вместе с опытными инструкторами – участниками СВО. Обучаются азам военной подготовки, оказанию медицинской помощи. В перспективе на Орловщине создадут центры для подготовки всех желающих. Наработки уже есть.





Орловское Информбюро





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