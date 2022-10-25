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17:26, 25 октября 2022 года Семьи мобилизованных орловцев не оставили без поддержки В приемной "Единой России" организовали помощь 19 таким семьям.





В Орловской области помощь оказывают не только военнослужащим на передовой, но и в тылу – их родственникам. Некоторые семьи сейчас оказались без кормильца, поэтому поддержка им необходима.



Мобилизованные орловцы еще не получили зарплату – не прошел месяц их службы, поэтому пока семьи содержат супруги. В приемной "Единой России" организовали помощь 19 таким семьям. Привозят продукты, детям вручают сладости.



Председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский выступил с предложением закрепить за каждой такой семьей депутата для своевременного реагирования на потребности.





Орловское Информбюро





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