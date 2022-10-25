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Главная » Новости

17:50, 25 октября 2022 года

Полтора года процедура ЭКО дает надежду бездетным орловцам стать счастливыми родителями

Эффективность процедуры в Орловском перинатальном центре составляет 30% – это средний результат по России. Как проходит этот сложный процесс – в материале ГТРК "Орел".


Полтора года назад в Орловском перинатальном центре открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий. У бездетных семей появилась возможность стать родителями.

Для визита к профильному врачу необходимо направление из женской консультации. Именно здесь выясняется анамнез, составляются планы обследования и лечения.

Бесплодием у женщины считается отсутствие беременности в течение года регулярной половой жизни. Если женщина старше 35 лет – то это полгода.

Эффективность процедуры оценивается в процентах. Здесь хороший показатель – 30%. Это среднероссийский уровень.


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