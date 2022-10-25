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17:50, 25 октября 2022 года Полтора года процедура ЭКО дает надежду бездетным орловцам стать счастливыми родителями Эффективность процедуры в Орловском перинатальном центре составляет 30% – это средний результат по России. Как проходит этот сложный процесс – в материале ГТРК "Орел".





Полтора года назад в Орловском перинатальном центре открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий. У бездетных семей появилась возможность стать родителями.



Для визита к профильному врачу необходимо направление из женской консультации. Именно здесь выясняется анамнез, составляются планы обследования и лечения.



Бесплодием у женщины считается отсутствие беременности в течение года регулярной половой жизни. Если женщина старше 35 лет – то это полгода.



Эффективность процедуры оценивается в процентах. Здесь хороший показатель – 30%. Это среднероссийский уровень.





Орловское Информбюро





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