Главная » Новости



18:00, 25 октября 2022 года Орловцы оперативно собрали посылку для российских танкистов Вес груза – 2,5 тонны. Завтра его окончательно сформируют и отправят на передовую.





Жители и бизнес Орловской области собрали 2,5 тонны гуманитарного груза для танкистов, участвующих в СВО, Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. Завтра посылку окончательно сформируют и отправят на передовую.



Приобретены качественные зимние берцы, теплые костюмы, радиостанции, резиновые сапоги, спальные мешки и инструменты.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2