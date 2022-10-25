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18:23, 25 октября 2022 года Еще два мобилизованных орловца создали семьи Евгений и Виктор узаконили свои отношения с избранницами. Уже завтра мужчины отправятся на переподготовку в учебные части.





Уже традиционно неженатые орловцы, призванные в рамках частичной мобилизации, перед отправкой в учебные части оформляют браки со своими избранницами. Не стал исключением и сегодняшний день.





Евгений и Надежда, Виктор и Наталия сегодня стали мужьями и женами. Уже завтра мужчины уедут на защиту страны, – сообщили в мэрии Орла.



Фото: пресс-служба мэрии Орла







Орловское Информбюро





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