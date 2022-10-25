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18:48, 25 октября 2022 года Орловщина стала первой в стране по уровню совершенствования контрольно-надзорной деятельности Конференция, посвященная этому вопросу, сегодня состоялась в областной администрации.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня принял участие во Всероссийской конференции по защите бизнеса. Сегодня Орловщина занимает первое место в России по уровню совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере бизнеса. Таковы данные Минэкономразвития страны.



В нашем регионе сокращена избыточная отчетность для предпринимателей. Внедрена информатизация процессов. Между властью и бизнесом сформировались доверительные отношения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Заложен фундамент для выстраивания самого главного – системы доверительного отношения между властью и бизнесом. Одним из приоритетов этой работы является недопущение и пресечение любых попыток административного и уголовного давления на бизнес, а также повышение качества защиты прав предпринимателей".





Орловское Информбюро





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