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21:10, 25 октября 2022 года 11 мобилизованных многодетных орловцев вернули домой Сегодня к своим семьям возвратились мужчины, имеющие на воспитание троих детей.





11 многодетных орловских отцов, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой из учебных частей. Все мужчины воспитывают троих детей и, согласно новым указаниям, освобождаются от частичной мобилизации. Еще 9 человек приняли решение остаться на контрактной службе.





Татьяна Тимохина





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